Seguridad

Fiscalía Abre Investigación por Ataque a Estudiante en Preparatoria de Hermosillo

Gustavo Salas informó que la víctima está estable y que autoridades educativas también atienden el caso ocurrido en la colonia La Manga, Sonora

Fiscalía Abre Investigación por Ataque a Estudiante en Preparatoria de HermosilloFiscalía Abre Investigación por Ataque a Estudiante en Preparatoria de Hermosillo. Foto: Google Maps

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Investigan agresión a estudiante en Hermosillo; la víctima está estable. La Fiscalía y la Secretaría de Educación trabajan juntas.

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