Fiscalía Abre Investigación por Ataque a Estudiante en Preparatoria de Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) abrió una investigación por la agresión física y verbal contra una estudiante de una preparatoria ubicada en la colonia La Manga, en Hermosillo, presuntamente cometida por otras alumnas del mismo plantel.

El fiscal general de Justicia, Gustavo Salas Chávez, informó que los hechos ocurrieron en las inmediaciones del centro educativo, específicamente en una parada de camión, donde la víctima habría sido golpeada e insultada.

“A las afueras de un plantel educativo, en la parada del camión, esta persona fue agredida por unas alumnas de este centro educativo, entiendo que son circunstancias personales las que generaron la agresión, sin embrago, ya estamos actuando nosotros, estamos estableciendo las conductas particulares que se cometieron y estamos avanzando, para en su momento determinar lo que conforme a derecho proceda”, explicó el funcionario.

El fiscal indicó que la dependencia trabaja para identificar y localizar a las presuntas responsables, con el objetivo de ponerlas a disposición de la autoridad correspondiente y determinar lo que conforme a derecho proceda.

Respecto al estado de salud de la víctima, Salas Chávez informó que se encuentra fuera de peligro y estable. Añadió que sus familiares le han brindado acompañamiento después de los hechos.

Además de la investigación ministerial, la Fiscalía mantiene comunicación con autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora para que se atienda el caso dentro del ámbito escolar y se determinen, en su caso, las sanciones que correspondan.

En redes sociales ha circulado información que señala que la víctima sería una estudiante transgénero. Al respecto, el fiscal general no confirmó esa versión y únicamente indicó que el caso está siendo atendido con perspectiva de género.