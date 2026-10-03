Francia, Sin Mbappé, No Pasa del Empate ante Italia en la Nations League

En la tercera jornada de la Nations League 2026 europea, la Selección de Francia y su similar de Italia se vieron las caras. El partido sirvió para que Zinedine Zidane volviera al Stade de France, cancha en la que fue figura de la final del Mundial de 1998, pero ahora como entrenador.

La afición local esperaba que Les Blues se lucieran para conseguir la tercera victoria al hilo en la era Zidane. Pero los italianos se mostraron sólidos y no se dejaron intimidar por la racha de los galos.

Como se sabe, la Azzurra pasa por un proceso de reconstrucción luego de quedarse por tercera vez consecutiva sin boleto para el Mundial de futbol. El encargado de recomponer el rumbo es el entrenador Roberto Mancini.

Italia llegaba como víctima al Stade de France, luego de que sumaba una derrota ante Bélgica y un triunfo frente a Turquía. Mientras que los galos llegaron con dos victorias sobre esos mismos rivales.

Sólo que los pupilos de Zidane no son muy contundentes en el ataque. Ante los turcos y los belgas apenas ganaron con marcador de 1-0. Para colmo de males, su astro Kylian Mbappé está lesionado.

Así que no fue extraño que en el duelo de este día ante los italianos, Francia solo pudo anotar un tanto. El resultado fue un empate 1-1 y el técnico Zidane lamentó la falta de contundencia de sus muchachos: "Estoy contento con el contenido, pero no con el resultado. Merecíamos más”.

Francia se adelantó en el marcador a los 55 minutos del partido: En un tiro libre, Michel Olise superó la barrera con un zurdazo colocado. La pelota pegó en el travesaño antes de irse a las redes. El 1-0 fue un lujo.

La Nazionale no se cayó, al contrario, fue en busca de la igualada y la consiguió al minuto 68: el defensa Alessandro Bastoni se catapultó al ataque, presionó en la salida a los italianos y robó la pelota fuera del área para luego disparar al fondo del arco. El 1-1 le devolvió la fe a los italianos.

A los 85 minutos fue expulsado el defensa Dayot Upamecano, así que Francia tuvo que afrontar la recta final con un hombre menos. Y aunque los italianos buscaron el tanto de la victoria, el marcador ya no se movió.

Luego de tres jornadas de la Nations League europea, Francia suma 7 unidades y es líder del Grupo A. En tanto que Italia lleva 4 puntos y está en el tercer escalón. Bélgica, que se impuso 3-0 a Turquía, está en segundo puesto con 6 unidades.

En la cuarta fecha de esta fecha FIFA, los franceses se verán las caras con los belgas. Y los italianos enfrentarán a los turcos. Todos los duelos son de pronóstico reservado, aunque en el papel Italia tiene el trámite menos complicado.

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Con información de N+