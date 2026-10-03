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Francia, Sin Mbappé, No Pasa del Empate ante Italia en la Nations League

En duelo del Grupo A, los galos buscaban su tercera victoria al hilo pero los italianos arruinaron ese plan

El portero Gianluigi Donnarumma se lanza para desviar un remate de los atacantes franceses.El portero Gianluigi Donnarumma se lanza para desviar un remate de los atacantes franceses. Foto: Selección Italiana
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