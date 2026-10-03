Hombre Asesina a Balazos a su Presunto Amigo en Ensenada, Baja California

Un hombre identificado como Angel Josue ‘N’, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de un hombre de 33 años de edad.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de septiembre en las inmediaciones del fraccionamiento Juan Diego Residencial. La Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que la víctima se encontraba en el interior de una habitación junto al imputado, cuando este último sacó un arma de fuego y presuntamente le disparó en repetidas ocasiones.

Fuentes extraoficiales señalaron que entre ambos hombres, existía una relación de amistad, motivo por el cual se encontraban conviviendo al momento del ataque armado.

JMR