Homicidios

Hombre Asesina a Balazos a su Presunto Amigo en Ensenada, Baja California

De acuerdo con la FGE, el imputado disparó contra la víctima mientras se encontraban dentro de una habitación en Fracc. Juan Diego Residencial

Vinculan a Proceso a Hombre por Asesinar a Balazos a su Amigo en Ensenada, BCVinculan a Proceso a Hombre por Asesinar a Balazos a su Amigo en Ensenada, BC | Foto: N+

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