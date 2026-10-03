Seguridad

FGR Afirma Contar con Pruebas Suficientes contra Ernesto 'N', Exgobernador de Baja California

Como accionista de Ingemar, habría participado en la conducción, la representación legal y la toma de decisiones estratégicas, sostiene la Fiscalía

Ernesto RuffoFoto: Cuartoscuro

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