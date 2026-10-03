FGR Afirma Contar con Pruebas Suficientes contra Ernesto 'N', Exgobernador de Baja California

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que cuenta con datos de prueba contundentes contra Ernesto "N", exgobernador de Baja California, entre ellos dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información, según informó en el comunicado 670/26.

De acuerdo con la dependencia, esos elementos establecen que Ernesto "N", como accionista y secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar, habría participado en la conducción, la representación legal y la toma de decisiones estratégicas de la sociedad.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) identificó una red de contrabando de combustible que utilizaba ferrotanques para operar a través de Ingemar, empresa vinculada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos. Según la FGR, la compañía mostró un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales.

La FGR señaló que, en entrevistas, Ernesto "N" reconoció ser dueño de 49% de las acciones de la empresa. También habría admitido que sabía, al menos desde 2024, que camiones y ferrotanques con capacidad de 30 mil, 40 mil, 110 mil y 112 mil litros se declaraban en los pedimentos de importación por un volumen de 10 mil litros.

El proceso penal continúa ante la autoridad judicial competente, a la que corresponderá determinar lo que en derecho proceda con base en los datos de prueba desahogados.

La FGR indicó que actúa con apego estricto al proceso penal. Precisó que la reserva de los registros de la investigación, prevista en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y la presunción de inocencia, reconocida en el artículo 20 constitucional, limitan la información que puede difundir sobre investigaciones en curso.

La dependencia subrayó que a Ernesto "N" se le presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por un juez competente.

AMP