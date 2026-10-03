Seguridad

FGR Apelará No Vinculación de 5 Exfuncionarios por Proyecto de Alumbrado en Aguascalientes

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por una senadora

Foto: Next EnergyFoto: Next Energy

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