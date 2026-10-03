FGR Apelará No Vinculación de 5 Exfuncionarios por Proyecto de Alumbrado en Aguascalientes

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que apelará la decisión de un juez de no vincular a proceso a cinco exfuncionarios por posibles irregularidades en la contratación del proyecto de alumbrado público de Aguascalientes con la empresa Next Energy.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por una senadora de la República, ante posibles irregularidades en el proyecto.

La FGR señaló que considera que existen elementos jurídicos que no fueron tomados en cuenta por la autoridad judicial al emitir el auto de no vinculación a proceso.

Aclaró que esta resolución no significa el cierre de las investigaciones y que permanecen abiertas distintas líneas relacionadas con el uso de recursos públicos federales, el cumplimiento de las obligaciones del proyecto y posibles mecanismos financieros y comerciales que pudieran haber afectado el interés público.

El recurso de apelación será presentado para que la decisión judicial sea revisada, mientras las investigaciones continúan por las distintas vías relacionadas con el caso.