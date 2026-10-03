Detienen a Sujeto por Presunta Amenaza con Arma de Fuego a Mujer en Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Tlaxcala obtuvo del juez de Control auto de vinculación a proceso contra Jorge ‘N’, por su probable participación en el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los hechos refieren que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibieron una alerta del Servicio de Emergencias 911, en la que les mencionaron que en la colonia Adolfo López Mateos, dentro del Recinto Ferial, se encontraba una persona armada y que momentos ante había amenazado a una mujer, por lo que las autoridades se trasladaron al lugar.

Al momento de la detención, los policías aseguraron un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y cuatro cartuchos, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación.

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Una vez obtenidos los datos de prueba correspondientes, el organismo, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), logró la vinculación a proceso del imputado y un mes para el cierre de la investigación complementaria; a Jorge ‘N’ le fue impuesta como medida cautelar prisión preventiva.

En otro caso, la FGR en Tlaxcala obtuvo de un juez, sentencia de dos años y cuatro meses de prisión contra Alan ‘N’, al acreditar plenamente su participación en el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

El agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo la sentencia condenatoria en los términos solicitados por la FGR; además Alan "N" fue acreedor a una multa de 75 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

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De acuerdo con los hechos, al realizar actos de investigación en el Barrio de Guardia, municipio de Zacatelco, elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado, observaron a una persona armada, por lo que se acercaron a hacer una revisión.

Al momento de la detención de Alan ‘N’, las autoridades aseguraron un arma de fuego, la cual, junto con la persona detenida, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien integró los indicios correspondientes y logró la vinculación a proceso.

Posteriormente, al celebrarse a un procedimiento abreviado, la FGR obtuvo sentencia condenatoria en términos de la solicitud de esta Fiscalía Federal.

Con información de N+

GMAZ