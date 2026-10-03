Seguridad

Detienen a Sujeto por Presunta Amenaza con Arma de Fuego a Mujer en Tlaxcala

Tras haber sido denunciado en el acto, Jorge 'N' fue arrestado en inmediaciones del recinto ferial y puesto a disposición de las autoridades

Vinculado Jorge N Posesión Ilícita Arma de Fuego Amenaza Mujer Recinto Ferial TlaxcalaJorge 'N' fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente y vinculado a proceso. Foto: X @FGR_Tlax

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Jorge 'N' enfrenta prisión preventiva tras ser arrestado en Tlaxcala por portar un arma de uso exclusivo militar. Conoce los detalles de su vinculación a proceso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+