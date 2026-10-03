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Gilberto Mora Estará Disponible para Enfrentar a Estados Unidos, Confirmó Rafa Márquez

El mediocampista de Xolos superó las molestias en el tobillo y podrá ser considerado para el partido de México ante Estados Unidos

Gilberto MoraEl mediocampista superó las molestias en el tobillo. Foto: X @miseleccionmx
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