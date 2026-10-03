Gilberto Mora Estará Disponible para Enfrentar a Estados Unidos, Confirmó Rafa Márquez

Gilberto Mora podrá jugar este sábado con la Selección Mexicana ante Estados Unidos, luego de que Rafael Márquez confirmó que el mediocampista está disponible para el encuentro.

El futbolista de Xolos de Tijuana estaba en duda después de presentar molestias en el tobillo durante los últimos días. El jugador de 17 años incluso fue sometido a estudios médicos para determinar el alcance del problema.

Sin embargo, Mora se reincorporó al trabajo con el resto del equipo y las evaluaciones descartaron una lesión de consideración. Este viernes, Rafael Márquez confirmó que podrá contemplarlo para el duelo ante Estados Unidos.

Aunque el mediocampista ya está disponible, su presencia en el once inicial dependerá de la decisión del cuerpo técnico. Tener el alta para jugar no significa que necesariamente será titular.

El partido Estados Unidos contra México se disputará este sábado 3 de octubre de 2026, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. La cita para que ruede la pelota es a las 20:00 horas y el partido podrá seguirse de manera gratuita a través de la señal de Canal 5. También la plataforma de streaming ViX es otra opción.

Será el tercer encuentro de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, después de los empates ante Colombia y Perú.

Mora forma parte de la convocatoria de 29 futbolistas y aparece registrado como mediocampista de Xolos de Tijuana en la lista oficial de la Selección Mexicana.

Después del encuentro ante Estados Unidos, México enfrentará a Chile el martes 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

PT