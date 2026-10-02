Seguridad

Persecución Deja a Presuntos Delincuentes Detenidos al Sur de Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron a al menos 2 sujetos y una camioneta en las inmediaciones del fraccionamiento Villa Bonita

Persecución Deja a Presuntos Delincuentes Detenidos al Sur de CuliacánPersecución Deja a Presuntos Delincuentes Detenidos al Sur de Culiacán. Foto: N+

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