Persecución Deja a Presuntos Delincuentes Detenidos al Sur de Culiacán

Una persecución de elementos del Ejército Mexicano contra presuntos delincuentes dejó como saldo personas detenidas y una camioneta asegurada al sur de Culiacán.

El hecho se registró durante el mediodía de esta tarde en la esquina de la avenida Álvaro Obregón y carretera la "Costerita" en las inmediaciones del fraccionamiento Villa Bonita.

En el sitio los militares aseguraron una camioneta tipo suv de color oscuro que estaba embancada en el camellón y se apreciaban al menos dos sujetos boca abajo en calidad de detenidos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la Avenida Álvaro Obregón se encuentra con la circulación cerrada en ambos sentidos, por lo que se solicita a la ciudadanía evitar esta zona y atender las indicaciones de las autoridades.