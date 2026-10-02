Fuerte Incendio Consume Pastizal en Colonia Francisco Zarco en Tijuana, BC

Se registró un incendio de basura y pastizal en las inmediaciones de la colonia Francisco Zarco, generando alarma entre los residentes de la zona urbana.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Tijuana se trasladaron de inmediato al sitio para combatir las llamas. Tras intensas maniobras, las autoridades confirmaron que el fuego se encuentra al momento ya contenido, sin que se registraran afectaciones a estructuras ni viviendas aledañas.

Al momento de iniciar el siniestro, la densa columna de humo era claramente visible desde diversas áreas de la ciudad, provocando el asombro de la ciudadanía.

JMR