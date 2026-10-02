Accidentes

Fuerte Incendio Consume Pastizal en Colonia Francisco Zarco en Tijuana, BC

La columna de humo provocada por el fuego fue visible desde diversos puntos de la ciudad

Fuerte Incendio Consume Pastizal en Colonia Francisco Zarco en Tijuana, BCFuerte Incendio Consume Pastizal en Colonia Francisco Zarco en Tijuana, BC | Foto: N+

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