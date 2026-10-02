Peso se Aprecia luego de Cuatro Días de Pérdidas, pero Tiene su Peor Semana desde Marzo

El peso mexicano se apreció este viernes después de la divulgación de cifras del mercado laboral de Estados Unidos, aunque registró su peor desempeño semanal desde marzo por persistentes preocupaciones de un mayor endurecimiento monetario de la Reserva Federal (Fed).

Si bien los datos de la nómina no agrícola, más débiles que lo esperado, llevaron a los mercados a moderar ligeramente sus apuestas a que la Fed elevaría las tasas de interés en su próxima decisión a finales de octubre, las previsiones de un alza aumentaron para la siguiente reunión de diciembre.

La moneda local cotizaba en 18.15 unidades por dólar en la recta final de los negocios, con una ganancia de 0.65%, luego de cuatro jornadas consecutivas de pérdidas.

Pese al repunte, acumulaba un deterioro semanal del 2.7%, profundizando su débil desempeño reciente, después de cotizar a inicios de septiembre por debajo de 17 pesos, en niveles no vistos desde mediados de 2024, antes de perder impulso.

El abrupto cambio de rumbo respondió, principalmente, a un alza de los precios del petróleo derivada de la guerra en Medio Oriente, que elevó las preocupaciones sobre la inflación global e impulsó las expectativas de que la Fed continuaría subiendo las tasas después del aumento de septiembre.

En tanto, el referencial índice accionario S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores subió un 1.10% a 64 mil 531.68 puntos. En la semana, acumuló una pérdida del 0.71%.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono gubernamental a 10 años bajó tres puntos base a 9.51%, mientras que la tasa a 20 años descendió nueve puntos base a 9.96%.

AMP