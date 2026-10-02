Economía

Peso se Aprecia luego de Cuatro Días de Pérdidas, pero Tiene su Peor Semana desde Marzo

La Bolsa Mexicana de Valores cerró al alza; no obstante, acumuló una pérdida semanal del 0.71%

Billetes mexicanos junto a dólares estadounidenses. Foto: N+Billetes mexicanos junto a dólares estadounidenses. Foto: N+
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