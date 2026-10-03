Internacional

Defensores del Parque Nacional Big Bend Frenan Obras del Muro Fronterizo en Texas

El proyecto ha generado oposición debido a su posible impacto ambiental y al paisaje de la región

Defensores del Parque Nacional Big Bend, Texas, Frenan Obras del Muro FronterizoDefensores del Parque Nacional Big Bend, Texas, Frenan Obras del Muro Fronterizo. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Una jueza frena el muro en Big Bend, Texas, por su impacto ambiental.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+