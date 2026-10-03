Accidentes

Volcadura de Tractocamión Afecta Circulación en la Autopista México-Puebla

La unidad de carga terminó atravesada entre los carriles con dirección a la Ciudad de México, movilizando a los cuerpos de emergencias al sitio

Accidente Volcadura Tractocamión Circulación Vehicular Autopista México PueblaEn el lugar ya se encuentran cuerpos de emergencias atendiendo el accidente. Foto: Alberto Tejeda

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Tractocamión volcado en la México-Puebla por pavimento mojado. Emergencias en acción para liberar la vía. Sigue los detalles de esta noticia.

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