Volcadura de Tractocamión Afecta Circulación en la Autopista México-Puebla

Un tractocamión terminó volcado durante la fuerte lluvia sobre la autopista México-Puebla a la altura del puente de La María, en inmediaciones de la capital poblana.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad de carga perdió el control debido al pavimento mojado en el tramo carretero, lo que provocó el accidente vial.

Fue aproximadamente a las 18:00 horas de este viernes 2 de octubre de 2026 que un tractocamión protagonizó una volcadura mientras circulaba por la autopista México-Puebla.

El vehículo pesado quedó atravesado en el carril con dirección a la CDMX, provocando afectaciones a la circulación vehicular. Servicios de emergencias se encuentran en la zona para abanderarla, atender al chofer y retirar el camión.

Cabe destacar que hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el estado de salud del conductor de la unidad de carga, esperando que en las próximas horas den a conocer más detalles sobre este siniestro.

Con información de N+

GMAZ