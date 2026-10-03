Accidentes

Hallan Cuerpo de Hombre en Lecho del Río Pesquería en Monterrey, NL

La persona fallecida presuntamente fue arrastrada por las corrientes de este cauce tras la presencia de lluvias

Río PesqueríaEl cuerpo fue visto por un vecino del sector. Foto: N+

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