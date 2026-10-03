Hallan Cuerpo de Hombre en Lecho del Río Pesquería en Monterrey, NL

El cuerpo de un hombre fue localizado en el lecho del Río Pesquería, sobre la calle Canal de Aztlán, frente a la colonia Santa Marta, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Hasta este punto arribaron elementos de rescate, quienes confirmaron el hallazgo.

Según las autoridades, el cuerpo fue localizado por una persona que caminaba cerca de este cauce, por lo que de inmediato solicitó la presencia de autoridades. Fueron elementos de Protección Civil de Nuevo León (PCNL) y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) quienes acordonaron esta área para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Pese a que las autoridades continúan investigando el hecho, rescatistas informaron que no descartan que el hombre fue arrastrado por la corriente del Río Pesquería ante la creciente registrada por las lluvias que siguen presentándose en el estado.

Será durante los próximos días cuando agentes de investigación y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales den a conocer la identidad de la persona fallecida. Este despliegue continuará durante las próximas horas, mientras se lleva a cabo el rescate del cuerpo.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León (PCNL) pidieron a los ciudadanos mantenerse alerta ante los reportes de lluvias, así como evitar salir de sus domicilios mientras se registran las precipitaciones. Los rescatistas también exhortaron a las personas a no arriesgarse a cruzar por zonas inundadas.