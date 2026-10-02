Hombre Muere Arrastrado por la Corriente tras Fuertes Lluvias en Monterrey
El cuerpo de la víctima fue encontrado en un canalón. Hasta el momento, no ha sido identificado de manera oficial
Escucha este artículo
El cuerpo de la víctima fue encontrado en un canalón. Hasta el momento, no ha sido identificado de manera oficial
Escucha este artículo
Un hombre perdió la vida después de ser arrastrado por la corriente del agua que dejaron las lluvias del frente frío número 1 de la temporada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es la primera víctima mortal que se registra a causa de las recientes precipitaciones.
El cuerpo de la víctima fue encontrado en el borde de un canalón en el cruce de las avenidas Del Pastizal y Luis Donaldo Colosio, en la colonia Barrio Acero. Un persona que iba caminando por la zona fue quien dio aviso a las autoridades y cuerpos de emergencia.
Paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Protección Civil de Monterrey y Protección Civil de Nuevo León arribaron al sitio donde confirmaron la presencia de una persona sin signos vitales al interior del canalón de aproximadamente 2 metros y con una profundidad de 15 centímetros.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada de manera oficial y las autoridades siguen investigando las condiciones en las que perdió la vida. La zona fue acordonada en espera de peritos y agentes de investigación, así como del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para el retiro y traslado del cuerpo.
SHH