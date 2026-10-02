Accidentes

Hombre Muere Arrastrado por la Corriente tras Fuertes Lluvias en Monterrey

El cuerpo de la víctima fue encontrado en un canalón. Hasta el momento, no ha sido identificado de manera oficial

Acordonan zona por muerte de hombre en canalón en MonterreyLa zona fue acordonada por peritos y agentes de investigación. Foto: N+

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