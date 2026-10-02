Sociedad

Estudiantes se Manifiestan en Puebla por Matanza del 2 de Octubre de 1968

La protesta provocó diversos cierres viales en la capital poblana; los contingentes se reunen en la Fiscalía General del Estado

Manifestación de estudiantes en Fiscalía General del Estado de Puebla.Manifestación en Fiscalía General del Estado de Puebla. Foto: Facebook ContraMáscaras

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Estudiantes en Puebla marchan para recordar la Matanza del 2 de Octubre de 1968. Exigen justicia y que no se repitan estos hechos.

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