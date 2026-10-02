Estudiantes se Manifiestan en Puebla por Matanza del 2 de Octubre de 1968

Se registra una manifestación en diferentes puntos de la ciudad de Puebla, por parte de estudiantes y ciudadanos para conmemorar la Matanza de Tlatelolco ocurrida en 1968.

Con el lema 'El 2 de octubre' no se olvida, decenas de personas se congregan afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) en donde también exigen a las autoridades que no sucedan.

Los manifestantes cruzaron diversas calles de la capital poblanas, entre ellas el Boulevard 5 de Mayo y el Circuito Juan Pablo II.

Alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se unieron a esta protesta en busca de justicia para las víctimas de los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México.

En tanto a los cierres viales, se reportan bloqueos intermitentes sobre el Boulevard 5 de Mayo y cerca de Plaza Cristal, conforme los contingentes van avanzando, las vialidades son reabiertas, no obstante, la zona de la Fiscalía General del Estado (FGE) permanece abanderada para prevenir incidentes.

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Con información de N+

MCS