Accidentes

Rescatan a Conductor de Combi Tras Quedar Atrapado en Choque en la México-Puebla

El accidente dejó lesionados al operador de la combi y al de una camioneta involucrada en el percance

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