Rescatan a Conductor de Combi Tras Quedar Atrapado en Choque en la México-Puebla

Un operador de transporte público quedó atrapado dentro de una combi tras un choque ocurrido sobre la autopista México-Puebla, en dirección al Estado de México, a la altura de Ixtapaluca.

De acuerdo con reportes de N+, el accidente dejó lesionados al operador de la combi y al conductor de una camioneta involucrada en el percance.

Bomberos del Estado de México acudieron al lugar para realizar las labores de rescate. El operador quedó atrapado entre los fierros de la unidad, por lo que los cuerpos de emergencia trabajaron para liberarlo y posteriormente brindarle atención médica debido a las lesiones que sufrió.

El choque también genera afectaciones viales en la zona, ya que la circulación permanece detenida en dos carriles de la autopista México-Puebla.

Autoridades y servicios de emergencia continúan en el sitio, mientras se realizan las maniobras para retirar las unidades involucradas y restablecer la circulación.