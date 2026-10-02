Murió el Activista Alberto Patishtán: Pasó 13 años en Prisión y fue Indultado por Peña Nieto

El activista chiapaneco Alberto Patishtán Gómez falleció este viernes 2 de octubre a los 55 años, según confirmó Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas.

A través de su cuenta de X, Ramírez Aguilar lamentó el deceso y expresó su solidaridad con su familia y amigos. Además, lo calificó como un luchador social y defensor de derechos humanos.

“Lamento profundamente el fallecimiento del luchador social Alberto Patishtán Gómez. Mi solidaridad con su familia y amigos. Su legado como defensor de los derechos humanos quedará presente en quienes lo conocimos. Descanse en paz”, manifestó el morenista.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) también lamentó la muerte de Alberto Patishtán y enviaron sus condolencias a familiares y a su comunidad y seres queridos.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del profesor Alberto Patishtán. Su dignidad y resistencia transformaron el encierro en una lucha que encaró la criminalización y la discriminación del sistema de justicia”, indicó la organización.

Hasta el momento, se desconoce la causa de su deceso.

¿Quién fue Alberto Patishtán?

Originario del municipio de El Bosque, Chiapas, Alberto Patishtán Gómez nació el 19 de abril de 1971. Perteneciente al pueblo indígena tzotzil, trabajó durante años como maestro bilingüe; se destacó como activista comunitario, criticando la corrupción y el nepotismo del entonces presidente municipal Manuel Gómez Ruiz.

El 12 de junio de 2000, a los 29 años, un grupo armado emboscó una patrulla en la carretera cerca de Las Limas, municipio de Simojovel/El Bosque, en donde siete policías fueron asesinados. Patishtán fue detenido el 19 de junio de 2000 sin orden de aprehensión, acusado de presuntamente participar en la emboscada.

A pesar de testimonios y pruebas de que se encontraba dando clases o en actividades escolares durante los hechos. Fue condenado el 18 de marzo de 2002 a 60 años de prisión.

Pasó 13 años encarcelado, hasta que el 31 de octubre de 2013, el entonces presidente Enrique Peña Nieto le concedió el indulto, ordenando su inmediata libertad.

TLS