Sociedad

Murió el Activista Alberto Patishtán: Pasó 13 años en Prisión y fue Indultado por Peña Nieto

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, envió sus condolencias tras su muerte

Alberto Patishtán, ex preso político chiapanecoAlberto Patishtán, ex preso político chiapaneco

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