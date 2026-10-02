Sociedad

Lluvias Ocasionan Deslave Sobre Carretera de la Zona Norte de Veracruz

Las precipitaciones registradas en las últimas horas han dejado incomunicadas a varias comunidades tras un deslizamiento de tierra que bloquea el paso en Castillo de Teayo-Francisco Z. Mena

Lluvias Ocasionan Deslave Sobre Carretera de la Zona Norte de VeracruzVarias comunidades han quedado incomunicadas tras el incidente. Foto: Sandy Escamilla

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Deslave en la zona norte de Veracruz deja intransitable la carretera Castillo de Teayo-Francisco Z. Mena. Estudiantes y trabajadores enfrentan dificultades.

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