Lluvias Ocasionan Deslave Sobre Carretera de la Zona Norte de Veracruz

Las lluvias de las últimas horas provocaron un deslave que dejó interrumpida la circulación en la carretera estatal Castillo de Teayo-Francisco Z. Mena, entre las comunidades El Xúchitl y Totomoxtle, en la zona norte del estado de Veracruz.

El incidente ocurrió a la altura de la báscula de la comunidad de Totomoxtle, donde los trabajos para instalar un sistema de alcantarillado resultaron afectados. El agua socavó el paso provisional y formó una zanja que atraviesa la carretera.

Habitantes señalaron que el tramo quedó prácticamente intransitable, afectando a quienes utilizan esta ruta para trasladarse entre Castillo de Teayo y Francisco Z. Mena, incluido el transporte público hacia Poza Rica y la zona de Metlaltoyuca.

Ante este cierre, se complica el traslado de estudiantes, trabajadores y habitantes de las comunidades cercanas. El sector permanece sin paso y se requiere la intervención correspondiente para restablecer la circulación de forma segura.