Entregan Apoyo a 24 Familias Damnificadas por Inundación en Esperanza, Puebla

24 familias del municipio de Esperanza en Puebla resultaron afectadas, tras las precipitaciones registradas en días pasados.

La barranca La Encrucijada se desbordó provocando inundaciones en viviendas, además afectó la circulación en la autopista México-Veracruz debido al arrastre de lodo, piedras y otros materiales.

El agua alcanzó alrededor de 30 centímetros dentro de algunos inmuebles, durante la noche del miércoles 30 de septiembre.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Intensas Lluvias Provocan Barrancada en Esperanza, Puebla

En apoyo a la economía familiar, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos entregó a los damnificados insumos, mientras que el sistema estatal dif despendas.

Paralelamente, personal de la Guardia Nacional (GN), la secretaría de Infraestructura y autoridades municipales implementaron labores de limpieza, retiro de escombros y desazolve en la zona para prevenir nuevos riesgos.

Las acciones continuarán hasta garantizar la seguridad y recuperación total de las familias.

Con información de N+

JAPR