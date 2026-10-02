Accidentes

Entregan Apoyo a 24 Familias Damnificadas por Inundación en Esperanza, Puebla

La barranca La Encrucijada se desbordó provocando inundaciones en viviendas y la autopista México-Veracruz

La ayuda continúa hasta garantizar seguridad de los habitantes.La ayuda continúa hasta garantizar seguridad de los habitantes. Foto: PC Estatal

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La barranca La Encrucijada se desbordó en Esperanza, Puebla, afectando a 24 familias. Protección Civil y autoridades trabajan para asegurar su recuperación.

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