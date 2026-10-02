Detienen a Hombre Implicado en Robo a Casa de Karely Ruiz en Nuevo León

A más de dos meses del robo a la casa de Karely Ruiz, creadora de contenido en redes sociales, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó la detención de otro presunto implicado en el crimen.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el detenido fue identificado como Víctor 'N', quien ya fue vinculado a proceso por el delito cometido a finales del mes de julio en la colonia Las Puentes, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Así mismo, dieron a conocer que solicitaron órdenes de aprehensión para detener a otros tres sujetos que también están involucrados en el robo a la vivienda de Karely Ruiz. La primera detención de uno de los involucrados se dio a conocer el pasado 5 de agosto.

Se trató de Guillermo 'N' de 30 años de edad, quien fue puesto a disposición de Ministerio Público para rendir su declaración, con la cual se esperaba localizar a los otros presuntos delincuentes involucrados en el crimen.

Cabe destacar que el robo en la colonia Las Puentes ocurrió cuando la creadora de contenido estaba dentro, acompañada de su esposo. Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor como bolsas de marca, sumando un monto estimado de 700 mil pesos.

SHH