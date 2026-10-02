Seguridad

Detienen a Hombre Implicado en Robo a Casa de Karely Ruiz en Nuevo León

La Fiscalía continúa en la búsqueda de tres sujetos más relacionados con el atraco a la creadora de contenido en San Nicolás

Detenido por robo a casa de Karely RuizEl detenido fue identificado como Víctor 'N'. Foto: FGJNL

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