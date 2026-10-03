Internacional

Administración Trump Enviará Cheques de Mil 816 Pesos a 20 Millones de Adultos Mayores

El dinero provendrá del Fondo de Mejora de Medicare, la reserva financiera principal del gobierno de EUA que garantiza el pago de servicios hospitalarios

El presidente estadounidense Donald Trump. Foto: ReutersEl presidente estadounidense Donald Trump. Foto: Reuters

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