Administración Trump Enviará Cheques de Mil 816 Pesos a 20 Millones de Adultos Mayores

La administración del presidente Donald Trump enviará cheques de casi 100 dólares (unos mil 860 pesos al tipo de cambio actual) a más de 20 millones de personas mayores para ayudarles a pagar sus primas de Medicare Parte B.

Así lo anunció el mandatario estadounidense a través de su cuenta de Truth Social, donde aseguró que los cheques comenzarán a ser enviados "de inmediato".

En su mensaje, Trump describió el fondo como un recurso inútil que los demócratas en el Congreso habrían usado para financiar despilfarro y fraude, y vinculó el anuncio con sus acuerdos de "nación más favorecida" para bajar costos a los mayores.

El anuncio llega junto con otras medidas de pago. La administración también anunció reembolsos de 500 dólares para casi un millón de personas que contrataron seguro en el mercado federal de salud, con envíos desde el primero de octubre en 30 estados.

Trump aprovechó para reiterar el "Dividendo Trump" de 5 mil dólares para todos los ciudadanos si los republicanos ganan las elecciones de mitad de mandato. Ese pago, sin embargo, no está aprobado y no tiene fecha ni proceso de solicitud.

AMP