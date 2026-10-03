Localizan sin Vida a Jazmín Adriana en Ixtapaluca, Estado de México

Jazmín Adriana Méndez Contreras, quien fue reportada como desaparecida el 27 de septiembre, tras ser vista por última vez en Ecatepec, fue localizada sin vida este viernes en Ixtapaluca.

Jazmín, quien era madre de una joven de 20 y una pequeña de 2 años, fue vista por última vez en calles de la colonia La Estrella, en Ecatepec de Morelos, cuando salió de su hogar para dirigirse a la CDMX.

Se presume que Jazmín se encontraría con su expareja sentimental para cobrarle un dinero que le debía, sin embargo, la mujer de 38 años ya no regresó a casa.

Su hija explicó que usualmente se veía con esta persona en las estaciones Patriotismo o Tacuba.

Amigos y familiares reportaron la desaparición a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y emprendieron la búsqueda de Jazmín ante la desesperación por la ausencia de la mujer.

Debido a estos hechos, la hija de Jazmín, sus amigos y familiares, realizaron un bloqueo sobre avenida Central, en Ecatepec, el 29 de septiembre, en el que exigieron la pronta localización con vida de la mujer.

Fue la noche de este viernes que los familiares dieron a conocer su localización sin vida en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

Hasta el momento la Fiscalía del Estado de México no ha dado a conocer información sobre la línea de investigación y no hay detenidos por estos hechos.

Con información de Escarlet Romero.

LECQ