Un camión propiedad de una empresa cervecera fue interceptado durante un intento de asalto cuando circulaba sobre la carretera Dos Caminos-Tomatlán, a la altura del municipio de Coscomatepec. El operador logró salir ileso, aunque la unidad terminó fuera de la carretera.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor fue identificado como Juan Alberto, originario de Huatusco, manejaba un vehículo de modelo reciente cuando un sujeto salió repentinamente de entre la maleza y le exigió detenerse.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 21 de noviembre, cuando el presunto delincuente disparó en varias ocasiones contra el camión luego de que el operador se negara a detener la marcha. Ante la agresión, el chofer maniobró para evitar ser alcanzado por las balas y terminó fuera de la carpeta asfáltica.

El asalto se consumó con el robo de pertenencias personales del empleado, quien no presentó lesiones. El agresor huyó del lugar y hasta el momento no se reporta su detención.