Localizan Sin Vida a Hombre de 60 Años en Casa de Ramos Arizpe, Coahuila

Un hombre de aproximadamente 60 años fue localizado sin vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Baraje Los Pinos, en Ramos Arizpe, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por un fuerte olor que provenía del inmueble.

De acuerdo con los reportes, los habitantes del sector tenían varios días sin observar al hombre, lo que comenzó a generar preocupación. Posteriormente, al percibir un olor intenso procedente de la vivienda, solicitaron la presencia de las autoridades para verificar lo que ocurría.

Al llegar al lugar, los elementos ingresaron al domicilio y encontraron al hombre sin signos vitales. Tras confirmar el hallazgo, dieron aviso a las instancias correspondientes para iniciar las diligencias necesarias.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.