Seguridad

Localizan Sin Vida a Hombre de 60 Años en Casa de Ramos Arizpe, Coahuila

Vecinos del sector pidieron apoyo a los números de emergencia luego de notar que llevaban varios días sin ver al adulto mayor

Localizan Sin Vida a Hombre de 60 Años en Casa de Ramos Arizpe, CoahuilaAutoridades tomaron realizaron las diligencias correspondientes. Foto: N+

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