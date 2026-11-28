Un hombre fue privado de la vida en un ataque directo con arma de fuego perpetrado la mañana de este sábado en el interior de un domicilio de la colonia Palo Verde, señalado por vecinos como presunto punto de venta de sustancias ilícitas.

El hecho violento que activó los protocolos de “código rojo” de las corporaciones de Seguridad Pública fue reportado por vecinos de la víctima alrededor de las 9:30 de la mañana, dentro de una casa ubicada en la calle Gildardo Magaña entre Carpinteros y Labradores.

De acuerdo con declaraciones de testigos la víctima era una personas joven de alrededor de 20 años de edad, ejecutado por un individuo que huyó del lugar con apoyo de otro sujeto que lo esperó a bordo de un vehículo tipo sedán en las calles Carpinteros y Enrique León Ochoa.

Agentes ministeriales de investigación criminal acudieron al levantamiento de indicios balísticos de al menos tres proyectiles de arma de fuego que impactaron en el tórax a la víctima, cuya identidad no ha sido confirmada.

El hecho violento provocó la movilización de policías municipales, estatales, elementos del Ejército y agentes investigadores que realizaron operativos de búsqueda del homicida en ese sector del sur de la ciudad.