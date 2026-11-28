El robo de un tráiler terminó provocando una persecución, un accidente y la detención del presunto responsable en calles del municipio poblano de Tepatlaxco de Hidalgo.

El momento del percance quedó captado en video, además de que durante la persecución policiaca se reportó un intercambio de disparos entre el ladrón y los cuerpos de seguridad.

El conductor de la unidad de carga ingresó a la población a exceso de velocidad, perdió el control del volante y terminó estrellándose a la altura del jardín de niños Clemente Orozco.

Elementos de la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla intervinieron y lograron detener al conductor, señalado como presunto responsable del robo del vehículo pesado.

Los uniformados recuperaron el tractocamión y pusieron al detenido a disposición de las autoridades competentes quienes serán las encargadas de determinar su situación jurídica.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ