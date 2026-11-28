El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó que este sábado se encuentra suspendido el servicio de trenes entre las estaciones Coyuya y Escuadrón 201, correspondientes a la Línea 8.

A través de su cuenta oficial, el organismo explicó que la interrupción se debe a una revisión del sistema eléctrico de esta línea, por lo que se estableció un servicio provisional para mantener la operación en los tramos que permanecen disponibles.

¿Qué estaciones de la Línea 8 del Metro tienen servicio hoy?

De acuerdo con el aviso del Metro CDMX, los trenes operan provisionalmente en dos segmentos:

De Garibaldi a Santa Anita.

De Atlalilco a Constitución de 1917.

Por el momento, no hay servicio de trenes entre las estaciones Coyuya y Escuadrón 201.

¿Cuándo se restablecerá el servicio de la Línea 8?

El Metro informó que personal del organismo trabaja para restablecer el servicio en su totalidad; sin embargo, no precisó una hora para la normalización de las operaciones.

La dependencia pidió a los usuarios tomar previsiones y atender las indicaciones del personal del Sistema de Transporte Colectivo.