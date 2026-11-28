La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) dio a conocer la aprehensión de Odalis Esmeralda ‘N’, por el delito de homicidio calificado, ocurrido en el municipio de Yauhquemehcan.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 14 de junio de 2026, en un domicilio ubicado en la comunidad de Santa Úrsula Zimatepec, donde la ahora investigada ingresó en compañía de un masculino y, tras someter y amenazar a la víctima, le dispararon con un arma de fuego, provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte.

Al tener conocimiento de estos hechos, el Ministerio Público inició la carpeta de investigación y, tras presentar los datos de prueba ante el Juez de Control, obtuvo la orden de aprehensión correspondiente contra Odalis Esmeralda ‘N’.

Una vez obtenido el mandamiento judicial, elementos de la Policía de Investigación implementaron labores de inteligencia que permitieron localizar y detener a la mujer en el municipio de Tzompantepec.

Durante la intervención de los cuerpos de seguridad, le informaron a la presunta homicida el motivo de su detención, así como los derechos que le asisten como persona detenida.

Con información de N+

GMAZ