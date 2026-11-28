La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), informó que en coordinación con su homóloga de Morelos, cumplimentó una orden de aprehensión contra Isaac ‘N’, de 69 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, cometido en el estado de Morelos.

De acuerdo con las investigaciones, entre el 28 y 29 de julio de 2024, el hoy detenido presuntamente ingresó, en compañía de otra persona, a un domicilio ubicado en el municipio de Ayala, Morelos.

En dicho inmueble de la demarcación antes mencionada, el presunto feminicida habría agredido físicamente a una mujer, quien perdió la vida a consecuencia de asfixia mecánica por estrangulamiento.

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Derivado de labores de investigación de campo y gabinete, agentes investigadores de ambas entidades localizaron al probable responsable en el municipio poblano de Tepeojuma, donde el 26 de noviembre de 2026, aproximadamente a las 11:43 horas, dieron cumplimiento al mandamiento judicial.

Tras su detención, Isaac ‘N’ fue trasladado a las instalaciones de la FGE Puebla para los procedimientos correspondientes y su posterior entrega a las autoridades de Morelos, encargadas de ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere.

Con información de N+

GMAZ