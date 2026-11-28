Un video difundido en redes sociales durante las últimas horas captó a un alumno agrediendo a un perro con un arma de fuego en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Puebla.

En la grabación se observa al can acostado en un área verde mientras el sujeto se acerca y comete el acto de maltrato animal, por lo que varias personas exigían justicia a las autoridades universitarias.

Al respecto, la Universidad Politécnica de Puebla condenó el hecho ocurrido al interior de sus instalaciones, asegurando que tomaron acciones desde el pasado 29 de octubre cuando sucedió la agresión.

La dirección universitaria dio a conocer que el estudiante captado agrediendo al perro ya fue dado de baja, asegurando que ya no forma parte de la comunidad universitaria.

Asimismo desmintió algunas afirmaciones que salieron en redes donde se vinculaba al exalumno con personal de la institución, reiterando su compromiso con la legalidad y transparencia.

Con dirección de N+

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