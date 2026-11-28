Las bajas temperaturas y las condiciones meteorológicas que se registran en el Estado de México han favorecido la caída de nieve y aguanieve en distintas regiones de la entidad. Protección Civil estatal reportó este fenómeno en la carretera Toluca-Sultepec y pidió a los automovilistas extremar precauciones debido al riesgo de circular sobre el asfalto resbaladizo.

A través de sus redes sociales, la dependencia recomendó reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar frenadas bruscas. También pidió posponer los viajes que no sean indispensables para prevenir accidentes.

La caída de nieve también se reportó en el cerro del municipio de Jocotitlán, al norte del Estado de México, específicamente en una zona donde se encuentran antenas de retransmisión. Durante la mañana de este sábado se registró la presencia de nieve y aguanieve.

Asimismo, Protección Civil alertó por temperaturas mínimas de hasta 1 grado Celsius en Atlacomulco; 3 grados en Toluca y Amecameca; 5 grados en Naucalpan; 6 grados en Ixtapaluca y Valle de Bravo; 8 grados en Texcoco, y 12 grados en Tejupilco.

Foto: N+

De acuerdo con reportes de SASSLA Clima, otro punto donde se observó este fenómeno fue San Antonio Palo Seco, en el municipio de San José del Rincón.

Debido a la altitud de algunas regiones montañosas, también existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en otras zonas del Estado de México.

Entre los municipios donde podría presentarse este fenómeno se encuentran Zinacantepec, en las partes altas del Nevado de Toluca; Ocoyoacac, en las zonas elevadas de La Marquesa; Amecameca y Tlalmanalco, cerca del volcán Iztaccíhuatl, así como Atlautla y Ecatzingo, en las inmediaciones del Popocatépetl.

Protección Civil reiteró el llamado a conducir con precaución, especialmente en caminos de montaña, donde las bajas temperaturas y la humedad pueden complicar las condiciones de circulación.