La primera tormenta invernal mantendrá condiciones de frío, lluvias y posible caída de nieve en distintas regiones de México durante este fin de semana. El pronóstico contempla precipitaciones de diversa intensidad, desde chubascos hasta lluvias torrenciales, además de bajas temperaturas en zonas montañosas.

Para este sábado, el sistema permanecerá sobre el occidente del país y provocará lluvias puntuales torrenciales en Guerrero; intensas en Puebla y Oaxaca; y muy fuertes en Michoacán, Estado de México y Morelos. También se esperan precipitaciones fuertes en Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz, así como chubascos en otras entidades del occidente.

Además, se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

El ambiente frío a muy frío continuará en entidades de la Mesa del Norte, Mesa Central y el oriente del territorio nacional. Por otra parte, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 8 modificará sus características térmicas y dejará de afectar al país. Sin embargo, durante la mañana persistirá el viento de componente norte, con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Un canal de baja presión sobre el sureste, junto con el ingreso de humedad del golfo de México y el mar Caribe, también favorecerá lluvias y chubascos en esa región y en la península de Yucatán.

Para el domingo, la primera tormenta invernal se debilitará y dará paso a una vaguada en altura que se desplazará lentamente sobre el centro, oriente y sur de México. Este sistema ocasionará lluvias muy fuertes en zonas de Guerrero y Oaxaca, así como precipitaciones fuertes en Puebla.

Durante la mañana también podría caer nieve o aguanieve en zonas por arriba de los 2 mil 800 metros de Puebla y Veracruz. Se prevé que la vaguada se ubique sobre el golfo de México al final del día, por lo que dejará de afectar al territorio nacional.

En tanto, un nuevo frente frío se aproximará al norte y noreste del país durante la mañana del domingo y generará fuertes rachas de viento en esas regiones.