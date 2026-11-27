Durante la temporada de frío, las bajas temperaturas y la llegada de tormentas invernales aumentan la posibilidad de que se registre caída de nieve en distintas regiones de México. Sin embargo, que el termómetro descienda considerablemente no significa que necesariamente nevará, pues deben coincidir determinadas condiciones atmosféricas para que se formen los copos y lleguen hasta el suelo.

¿A qué temperatura tiene que estar para que caiga nieve?

La nieve puede caer cuando la temperatura cerca de la superficie se encuentra alrededor de los 0 grados Celsius o por debajo de este nivel. No obstante, también pueden llegar copos de nieve con temperaturas ligeramente superiores, de hasta 1 o 2 grados, siempre que las condiciones de humedad permitan que no se derritan durante su descenso.

Los cristales de hielo se forman dentro de las nubes, donde la temperatura debe estar por debajo de los 0 grados. Para que lleguen al suelo en forma de nieve, es necesario que la mayor parte de la columna de aire que atraviesan permanezca suficientemente fría.

¿Qué condiciones se necesitan para que nieve en México?

Además del frío, deben coincidir otros factores meteorológicos:

Temperaturas bajo cero: El aire debe mantenerse lo suficientemente frío desde las nubes hasta la superficie para evitar que los copos se derritan.

Humedad: Se requiere vapor de agua en la atmósfera para formar nubes y cristales de hielo.

Tormentas invernales: La interacción de masas de aire polar, frentes fríos y sistemas de baja presión favorece las condiciones para las nevadas.

Altitud: En el centro de México, la nieve suele presentarse en regiones montañosas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

¿Dónde puede nevar en el Valle de México?

En la Ciudad de México, las zonas con mayor posibilidad de registrar nieve o aguanieve se encuentran en las partes altas del Ajusco, Los Dinamos, la Sierra de las Cruces, el Desierto de los Leones, Cuajimalpa y Milpa Alta.

También pueden presentarse nevadas en el Nevado de Toluca y La Marquesa, en el Estado de México, así como en zonas montañosas de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz.

Por ello, aunque las bajas temperaturas pueden sentirse en gran parte del país, las nevadas se concentran principalmente en las regiones de mayor altitud, donde coinciden el frío y la humedad necesarios.