Lluvias, cielo nublado y bajas temperaturas marcarán las condiciones del clima en Querétaro durante este fin de semana, principalmente el viernes y sábado, debido a los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada.

Para este viernes se pronostican algunos chubascos y tormentas eléctricas, con una temperatura máxima de 12 grados Celsius y una mínima de 9 grados. La probabilidad de lluvia se mantiene elevada durante el día y la noche.

El sábado continuarán las condiciones para precipitaciones, principalmente durante la mañana, con una temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 8 grados Celsius. Hacia la tarde se espera una disminución de las lluvias.

Para el domingo se prevé una mejoría en las condiciones meteorológicas, con cielo soleado y una temperatura máxima de 22 grados Celsius, aunque durante las primeras horas del día el termómetro podría descender hasta los 8 grados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la primera tormenta invernal también favorecerá un ambiente frío en la región y condiciones para la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Querétaro ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros de altitud.