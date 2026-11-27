Un menor de apenas cuatro años de edad perdió la vida, luego de ser atropellado por un vehículo en el fraccionamiento Ocotillo Uno, en el sector Guaymas Norte, donde sufrió lesiones de gravedad que finalmente le provocaron la muerte en un hospital.



El pequeño fue identificado como Jesús Armando, quien fue embestido poco antes de las 21:00 horas del jueves, cuando una unidad automotriz le pasó por encima.



Tras el accidente, el niño fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja, todavía con vida, al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la calle 10, de la colonia Centro del puerto, donde recibió atención médica de urgencia.



Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, el menor falleció minutos después, mientras era atendido por el personal especializado.



Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el atropellamiento, ni la situación del conductor involucrado, por lo que se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.