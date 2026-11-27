La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) informó que fue cerrado el paso al Parque Nacional Volcán Nevado de Colima debido a las condiciones meteorológicas que se mantienen y generan mayores dificultades para transitar por la brecha.

El acceso fue cerrado para proteger la integridad de las y los visitantes y evitar incidentes en zonas de alta montaña.

Tras la caída de aguanieve y nieve, ocurrida este 27 de noviembre en las partes más altas del área natural protegida, se activó el operativo Montaña Blanca, en el que participan dependencias de los tres niveles de gobierno.

Con la ayuda de la Policía del Estado, Policía Municipal y Policía Vial, se cerró el acceso desde la carretera y el ingreso del Parque, con la intención de evitar que los vehículos queden varados en la brecha, ya que la lluvia hace intransitable el paso y las bajas temperaturas representan un riesgo para las personas.

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Por lo anterior, la Semadet hizo un llamado a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, antes de planear una visita a esta área natural protegida.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco mantiene vigilancia permanente mediante su Comandancia de Ciudad Guzmán, y reiteró el llamado a la ciudadanía para actuar de forma responsable, permanecer en zonas seguras y atender las recomendaciones de las autoridades.