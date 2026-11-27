Maratón Bicentenario 2026: Estas Serán las Vialidades Cerradas en Matamoros, Tamaulipas
Ante estas modificaciones a la circulación, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y anticipar sus traslados
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Ante estas modificaciones a la circulación, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y anticipar sus traslados
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Con motivo del Maratón Bicentenario Tamaulipas 2026, que se realizará este domingo 29 de noviembre en Matamoros, se implementará un operativo vial que contempla el cierre temporal de diversas calles y avenidas por donde pasarán los participantes.
Las restricciones a la circulación comenzarán aproximadamente a las 4:00 de la mañana, previo al arranque de la competencia, programado para las 5:30 horas.
Entre las vialidades contempladas en los recorridos se encuentran:
Calle Sexta
Calle Rayón
Calle Cinco
Calle Constitución
Calle Amapolas
Calle Hidalgo
Calle 1 de Mayo
Avenida Rigo Tovar
Bulevar Manuel Cavazos Lerma
Avenida Tamaulipas
República de Cuba
Avenida General Lauro Villar
Avenida Acción Cívica
El operativo tiene como objetivo garantizar la seguridad de los corredores durante las distintas pruebas, que contemplan distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros.
Ante estas modificaciones a la circulación, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.
Aunque se prevé que las restricciones se mantengan durante el desarrollo de la competencia, no se ha precisado un horario oficial para la reapertura de cada vialidad.