Con motivo del Maratón Bicentenario Tamaulipas 2026, que se realizará este domingo 29 de noviembre en Matamoros, se implementará un operativo vial que contempla el cierre temporal de diversas calles y avenidas por donde pasarán los participantes.

Las restricciones a la circulación comenzarán aproximadamente a las 4:00 de la mañana, previo al arranque de la competencia, programado para las 5:30 horas.

Entre las vialidades contempladas en los recorridos se encuentran:

Calle Sexta

Calle Rayón

Calle Cinco

Calle Constitución

Calle Amapolas

Calle Hidalgo

Calle 1 de Mayo

Avenida Rigo Tovar

Bulevar Manuel Cavazos Lerma

Avenida Tamaulipas

República de Cuba

Avenida General Lauro Villar

Avenida Acción Cívica

El operativo tiene como objetivo garantizar la seguridad de los corredores durante las distintas pruebas, que contemplan distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros.

Ante estas modificaciones a la circulación, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

Aunque se prevé que las restricciones se mantengan durante el desarrollo de la competencia, no se ha precisado un horario oficial para la reapertura de cada vialidad.