La época de bajas temperaturas ya está aquí y debido a que las personas sufren por el mal tiempo, acá te decimos hasta cuándo se quita el frío y cuánto va a durar el clima helado, pues la temporada invernal 2026-2027 va a ser muy larga en México.

Ya hace frío en México y en esta instancia se debe a la llegada de la primera tormenta invernal 2026, que no solo deja lluvias y bajas temperaturas, sino también abre la probabilidad de que haya caída de nieve, por eso en una nota ya te dijimos a qué hora y en dónde va a nevar cerca de la CDMX y en Guadalajara, pues la posibilidades de que esto ocurra son muy altas.

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¿Cuándo termina el frío en México? Fechas de la temporada invernal 2026-2027

Van a pasar varios meses para que se quite el frío por completo en el país. Aunque no todos los días se van a sufrir las heladas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que durante la temporada invernal se espera que haya 56 frentes fríos.

El pronóstico es que haya nueve frentes fríos en diciembre 2026. Para 2027 se estiman ocho en enero, siete en febrero, seis en marzo, seis en abril y dos en mayo, lo que significa que estaremos a grados muy bajos durante un buen tiempo.

¿Cuánto durará el clima helado en México?

La temporada invernal empezó en septiembre 2026 y todavía va a durar seis meses más, pues está prevista para terminar hasta el próximo mes de mayo 2027. Hasta ese momento se va a acabar el frío por completo en toda la república mexicana.

Algo importante a tomar en cuenta es que, de acuerdo con el SMN de Conagua, la llegada de un frente frío no significa necesariamente que todo el país registre temperaturas extremas, ya que sus efectos dependen de la trayectoria del sistema y de las condiciones meteorológicas de cada región.

Ahora que la genta tiene una fecha estimada de cuándo se acaba el frío en México, es importante que la población se abrigue bien, coma alimentos ricos en Vitamina C y evite, en la medida de lo posible, el cambio drástico de temperaturas durante la temporada invernal 2026-2027.

AO