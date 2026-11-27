Las imágenes satelitales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) permiten observar el desplazamiento de la primera tormenta invernal sobre México, un sistema que durante este fin de semana provocará lluvias de distinta intensidad, bajas temperaturas y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en varias entidades.

Imágenes satelitales de la Comisión Nacional del Agua Foto: conagua

Foto: Conagua

Tormenta invernal atravesando México. Foto: Conagua

El seguimiento muestra el avance del fenómeno sobre el centro y otras regiones del país, donde se esperan efectos principalmente en zonas montañosas. Entre los estados que resentirán sus efectos están Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Jalisco, Colima y Guanajuato.

Para este sábado, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contempla lluvias puntuales torrenciales en Guerrero e intensas en Puebla y Oaxaca. También se esperan precipitaciones muy fuertes en Michoacán, Estado de México y Morelos, así como fuertes en Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz.

En Querétaro, Hidalgo, Jalisco, Colima y Guanajuato se prevén chubascos. Además, el ambiente será frío a muy frío en regiones de la Mesa del Norte, Mesa Central y el oriente del territorio nacional.

Una de las principales condiciones asociadas con este sistema será la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, particularmente en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

¿Qué pasará con la primera tormenta invernal el domingo?

Durante el domingo, el sistema comenzará a debilitarse hasta convertirse en una vaguada en altura que se desplazará lentamente sobre el oriente y sur de México. Esto ocasionará lluvias muy fuertes en zonas de Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones fuertes en Puebla.

Se prevé que el lunes la vaguada se ubique sobre el Golfo de México y deje de afectar al país.

Respecto a cuántas tormentas invernales habrá durante 2026-2027, el SMN no establece una cifra fija anual, pues su formación depende de las condiciones atmosféricas. No obstante, se advierte una mayor incidencia de estos sistemas por la influencia del fenómeno de El Niño.