El frío se hará sentir con fuerza en la Ciudad de México durante este último fin de semana de noviembre. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se esperan lluvias intensas, vientos de hasta 50 kilómetros por hora y un drástico descenso de temperatura.

¿Cuándo será el día más frío en la CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el sábado 28 de noviembre será el día más frío, cuando el termómetro podría descender hasta los -3 grados en las zonas montañosas, mientras que en el valle las temperaturas mínimas oscilarán entre los 6 y 9 grados Celsius.

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Pero el descenso de temperatura no llegará solo. Desde la tarde de este viernes 27 y hasta la noche del sábado 28 se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, con precipitaciones puntualmente intensas que podrían complicar la movilidad y provocar afectaciones en distintos puntos de la capital.

Las autoridades meteorológicas prevén acumulados de entre 30 y 60 milímetros de lluvia en el valle, mientras que en las zonas altas del sur y poniente podrían superar los 70 milímetros. Este escenario incrementa el riesgo de encharcamientos, inundaciones y deslaves, especialmente en áreas vulnerables.

El viernes, las temperaturas máximas se ubicarán entre los 12 y 14 grados, acompañadas de rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora. Sin embargo, el panorama empeorará el sábado, cuando el ambiente será todavía más frío, con máximas de apenas 10 a 12 grados y mínimas de hasta -3 grados en las partes más elevadas.

¿Habrá nieve en la Ciudad de México?

Aunque no se pronostica caída de nieve en la zona urbana, existe la posibilidad de aguanieve o nieve en las cumbres que superan los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, como el Ajusco, el Chichinautzin y el Pelado.

El fenómeno podría presentarse desde la noche del viernes hasta el sábado y permanecer en las zonas más altas hasta la mañana del domingo.

Para el domingo 29 de noviembre, las condiciones comenzarán a mejorar. Después de algunas lluvias ligeras y aisladas durante la madrugada, el cielo comenzará a despejarse. No obstante, persistirán las heladas al amanecer en las zonas altas, mientras que las temperaturas máximas subirán hasta los 18 a 20 grados.

TLS