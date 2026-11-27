Quien llegue a una gasolinera o a una caseta de cobro en los próximos meses probablemente sea recibido con un anuncio que indique que ya no se aceptan pagos en efectivo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo con el que identifica los dos primeros espacios donde los medios de pago digitales y electrónicos podrán convertirse en la única forma de pago: el expendio de gasolina y diésel, y el cobro de peajes.

Su artículo tercero define como sectores estratégicos el de hidrocarburos, con el expendio al público de gasolinas y diésel, y el de infraestructura, comunicaciones y transportes, con el cobro de peajes.

El acuerdo es obligatorio en todo el territorio nacional para los proveedores de bienes o servicios que operen en esas actividades, sean permisionarios, concesionarios, autorizados o de cualquier otra naturaleza, y entró en vigor el día de su publicación.

Entre los medios de pago digitales, la ley contempla códigos QR, dispositivos NFC, tarjetas de débito y crédito, órdenes de transferencia de fondos, incluida la domiciliación, y cualquier dispositivo, tarjeta o interfaz que permita realizar pagos o transferencias.

No obstante, el acuerdo no fija fechas ni elimina por sí mismo el efectivo. Establece que las condiciones, requisitos, obligaciones y, en su caso, las reglas aplicables en una contingencia serán definidas por las autoridades competentes de cada sector, mediante disposiciones administrativas de carácter general.

Esas autoridades cuentan con quince días hábiles, a partir de la publicación, para emitirlas, y deberán fijar mecanismos y plazos específicos para una transición gradual del efectivo a los medios digitales. El calendario, por tanto, llegará en una segunda etapa.

Las razones del gobierno varían según el sector. En las gasolineras, porque los pagos electrónicos dejan registros verificables que fortalecen la supervisión y la detección de irregularidades en la cadena de valor, en el contexto de la estrategia contra la comercialización ilícita de combustibles, y reducen los riesgos y costos del manejo de efectivo para los permisionarios.

En las casetas, el argumento es el tiempo. En un escenario de pago totalmente manual, la demora promedio hacia la Ciudad de México pasó de 2.40 a 14.72 minutos, un aumento de 612%, y la fila alcanzó cerca de 827 metros, hasta afectar la desincorporación hacia Toluca. El texto retoma además la NOM-033-SCT2-2024, que estima la capacidad de los carriles con pago manual y telepeaje en 600 a 700 vehículos ligeros por hora, frente a 900 a mil200 en los carriles exclusivos de telepeaje.

AMP