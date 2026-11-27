México y Malasia presidirán un grupo de trabajo contra la triangulación ilegal de exportaciones, así se acordó en el pleno del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), cumbre que se realizó en Vietnam, informó la Secretaría de Economía (SE).

La Secretaría de Economía señaló que el grupo contra la triangulación ilegal de exportaciones se creó a propuesta de México, para analizar el alcance del problema y emitir una serie de recomendaciones para evitar, sancionar y castigarlo.

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