Para los trabajadores en México que se preguntan hasta cuándo se puede pagar el aguinaldo 2026, ya está confirmado que este viernes 27 de noviembre miles de personas van a obtenerlo, por eso acá te decimos quiénes lo reciben y cuánto dinero les toca cobrar por ley.

Debido a que son varias las dudas que existen referentes al pago de aguinaldo en México, en una nota previa ya te dijimos si el depósito de este año se adelanta, pues la fecha límite de depósito cae en fin de semana, es decir, en un día inhábil. También, te mostramos cuánto de ISR te quitará el SAT al momento de que tu empresa te pague tu prestación laboral.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. El Aguinaldo Aún No Llega pero Muchos Ya lo Deben: Expertos Explican Cómo Aprovecharlo

¿A quiénes les pagan el aguinaldo este viernes 27 de noviembre 2026?

Son los pensionados del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) quienes van a recibir su pago este viernes, esto de acuerdo con lo establecido en el calendario de pagos anual de la entidad pública.

Es posible que otros trabajadores también reciban su aguinaldo 2026 este 27 de noviembre, pero eso deben checarlo con su jefe directo o en el área de recursos humanos, si es que aún no lo han obtenido.

¿Cuántos les toca de aguinaldo 2026 a los pensionados del ISSSTE este 27 de noviembre?

Este nuevo depósito corresponde a la segunda parte del aguinaldo que el ISSSTE le brinda a todos sus jubilados. La primera parte se pagó durante la primera quincena de noviembre 2026 y el monto a recibir varía.

Los pensionados que reciben hasta 40 días de aguinaldo en 2026, son todos aquellos los que cumplan con las siguientes condiciones:

Jubilados con pensión militar.

Jubilados con pensión civil.

Jubilados con pensión de gracia.

Deudos de Trabajadores a quienes se les haya otorgado una pensión del ISSSTE con cargo al erario federal.

Veteranos de la Revolución que disfruten de una pensión con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La fecha límite para pagar el aguinaldo es el próximo 20 de diciembre 2026, esto de acuerdo a los establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y lo señalado en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

AO