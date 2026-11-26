Durante el tercer trimestre de 2026, los ingresos laborales de la población en México registraron un aumento respecto al mismo periodo de un año antes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con la actualización del indicador de Pobreza Laboral (PL), también se registró una disminución respecto al segundo trimestre de este año, cuando 31.9% de la población se encontraba en esta condición, por lo que el porcentaje bajó 1.4 puntos porcentuales en tres meses.

¿Cuánto aumentó el ingreso laboral en México?

El ingreso laboral real per cápita registró un crecimiento anual de 9.3% durante el tercer trimestre de 2026, al pasar de 3 mil 344.22 pesos a 3 mil 656.17 pesos mensuales, en términos reales y con base en pesos constantes del primer trimestre de 2020.

El incremento también se reflejó en los ámbitos rural y urbano, aunque fue mayor en las localidades rurales.

El crecimiento más alto se registró en el ámbito rural, donde el ingreso aumentó 12.1% en un año, mientras que en las zonas urbanas el avance fue de 8.4%.

A nivel estatal, 27 de las 32 entidades federativas reportaron un aumento anual en el ingreso laboral real per cápita. Los mayores incrementos se registraron en:

Estado de México: 28.2%.

San Luis Potosí: 25.0%.

Morelos: 23.0%.

En contraste, Nayarit, Campeche, Durango, Jalisco y Tamaulipas presentaron disminuciones en este indicador.

En la comparación trimestral, 13 entidades reportaron aumentos en el ingreso laboral. Hidalgo, Querétaro y Michoacán tuvieron los avances más importantes, mientras que Oaxaca, Guerrero y Sonora registraron los principales retrocesos.

Durante el tercer trimestre de 2026, el ingreso laboral real promedio mensual de la población ocupada en México fue de 8 mil 48.92 pesos.

Sin embargo, el reporte del INEGI también mostró una diferencia entre los ingresos promedio de hombres y mujeres ocupados:

Mujeres: 7 mil 81.82 pesos mensuales.

Hombres: 8 mil 736.87 pesos mensuales.

FBPT