El actor Gérard Depardieu deberá ser juzgado por cargos de violación y agresión sexual a la actriz Charlotte Arnould en 2018, confirmó este jueves el Tribunal de Apelaciones de París, Francia.

Charlotte Arnould fue la primera actriz en presentar denuncia contra Gérard Depardieu, años antes de los escándalos y acusaciones que salieron a la luz contra el protagonista de la cinta Cyrano de Bergerac, quien durante años fue una de las estrellas del cine francés.

El actor había presentado un recurso para tratar de evitar volver a juicio, pero el Tribunal de Apelaciones de París se pronunció en su contra.

El 16 de noviembre, Depardieu aceptó una condena a 18 meses de cárcel a la que fue sentenciado en mayo de 2025 por dos agresiones sexuales cometidas durante un rodaje en 2021.

"La justicia se ha pronunciado. He sido reconocido culpable. Lo entiendo y asumo esta condena”, afirmó el actor en un comunicado.

Reconoció que en los rodajes durante mucho tiempo se escondió "tras la provocación y la procacidad" que le llevaron a cometer "algunos gestos" que "no pueden no tener consecuencias" sobre todo cuando son cometidos "por una persona poderosa como pudo ser”.

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