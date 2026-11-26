En Chiapas ha causado alerta el aumento en el consumo de drogas entre niños y adolescentes.

En la región de los Altos, incluso, se ha documentado la venta de alcohol y drogas muy cerca de escuelas.

Un niño de ocho años fue sorprendido fumando mariguana en las inmediaciones de un mercado público, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el pasado 2 de noviembre. Los menores conocen cuánto cuestan las drogas y dónde las venden.

Así lo refiere uno de ellos: “Sale a 120 una droga. Hasta allá hay como una casa, ahí venden, dame una droga se dice”.

En los últimos tres años, el consumo de drogas y alcohol se incrementó entre los menores de edad en San Cristóbal y una veintena de municipios en la región de los Altos, Selva, Centro y Fronteriza de Chiapas, plazas que se disputan los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.

Al respecto, Gerardo González, investigador del Departamento de Salud del Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, indicó: “Las drogas que antes iban hacia el norte, hoy se distribuyen a lo largo y ancho de la entidad, está afectando ya no solamente a comunidades urbanas, sino particularmente a las comunidades rurales".

En los llamados “puntos” los narcomenudistas venden mariguana, cocaína, cristal y piedra a los menores de edad como si fueran dulces, tal como N+ documentó desde marzo de 2023 que ocurría prácticamente en cualquier establecimiento comercial de San Cristóbal de las Casas.

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El delegado del DIF estatal en la zona de los Altos de Chiapas, Edgar Rosales Acuña, responsabiliza al gobierno municipal, a cargo de Fabiola Ricci, de tolerar la venta de alcohol cerca de las escuelas y la existencia de los puntos de venta de drogas.

“En el DIF estatal lo hemos dicho públicamente: En lo que va de la presente administración municipal se ha incrementado muchísimo la ingesta y los delitos que cometen o los niños que aparecen drogados o alcoholizados en San Cristóbal de las Casas”.

De igual manera, se ha incrementado el número de anexos que operan como centros de reclutamiento.

“Se ha reportado que a más jóvenes los están llevando a estos centros. Los casos de personas que tengo reportadas son alrededor de los 11 o 12 años, hombres y mujeres”, precisó el investigador Gerardo González.

En San Cristóbal, operan 15 de estos establecimientos y, sobre el tema, Edgar Rosales Acuña, delegado estatal del DIF, explicó: “Una madre de familia nos vino a denunciar que su hija había sido retenida por el DIF del municipio de San Cristóbal de las Casas y que la niña había sido recluida ilegalmente, una menor de edad en un lugar que no es apto para menores”.

La presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Fabiola Ricci Diestel, enfrenta señalamientos de fomentar la apología del delito y la violencia. Durante su administración, ha contratado a docenas de cantantes que enaltecen la figura de narcotraficantes en conciertos públicos, a quienes después invita a fiestas privadas dentro de las instalaciones del Museo de San Cristóbal de las Casas, MUSAC.

El pasado 2 de noviembre, el esposo de la alcaldesa, Héctor de León, y el regidor del ayuntamiento, Fidel Kalax Ruiz, hicieron una fiesta en el MUSAC, llevaron a dos menores de edad, vestidos de sicarios, portando armas y equipo táctico, y se ingirieron bebidas alcohólicas.

“El regidor del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Fidel Kalach Ruiz, le giramos un oficio, que nos informará si eran menores, dónde están los papás de los menores. Que él nos explicará a nosotros el por qué los niños portaban lo que aparentaba ser un uniforme táctico o armas de grueso calibre”, aseguró Edgar Rosales Acuña.

Se solicitó entrevista con la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas y el fiscal general de Justicia de Chiapas, Jorge Luis Llavén Abarca, pero no hubo respuesta.

Con información de Fátima Monterrosa y Fernando Guillén.

LECQ