La movilización de pobladores en Villa Milpa Alta evitó que se llevara a cabo el desalojo de un predio, en un operativo de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) que contó con cientos de policías que se vieron obligados a retirarse de la zona.

Durante la medianoche del miércoles hubo una fuerte movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país en la cabecera municipal de Milpa Alta, pues supuestamente acudieron en apoyo para despojar a una señora de una propiedad.

Al ver el despliegue, los comuneros alertaron a sus vecinos e incluso tocaron las campanas de la iglesia para llamar a más personas.

Los residentes instalaron barricadas, encendieron una fogata y se mantuvieron atentos a la llegada de la policía.

Fuentes consultadas por N+ confirmaron que la Sedema requirió el apoyo perimetral de la policía.

En videos compartidos en redes sociales se observó que más de 100 camionetas tipo patrulla, así como autobuses de la policía, estaban a lo largo del bulevard Nuevo León Puente, cerca de la glorieta donde se encuentra una estatua a Emiliano Zapata.

Los elementos llevaban escudos, cascos y equipo antimotín.

Sin embargo, este medio constató que el desalojo no se concretó y ni siquiera hubo un diálogo. Los policías terminaron por marcharse sin escalar hasta la confrontación con pobladores que los aguardaban en puntos como el cruce de Jalisco Oriente y México Sur.

En otros clips se vio a personas que sostenían lonas que acusan presunta corrupción en juzgados, pues aparentemente, defienden la posesión del predio Teopanixpa.

Los reportes preliminares indican que el desalojo planeaba llevarse a cabo en la zona centro de la alcaldía, ubicada al sureste de la capital del país.

Al momento, autoridades no han detallado los motivos del fuerte despliegue que en redes sociales fue calificado como excesivo.

Con información de Guillermo Segura

ASJ