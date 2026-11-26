El multimillonario tecnológico Elon Musk prometió que dará a cada niño de Estados Unidos dos acciones de su empresa aeroespacial SpaceX, duplicando una oferta que hizo en octubre.

"Cada niño en Estados Unidos recibirá dos acciones de SpaceX, una de la empresa y otra mía personalmente", dijo Musk en una publicación en X, la plataforma de redes sociales de la que también es propietario.

La persona más rica del mundo explicó que la acción procedente de SpaceX se transferiría el mes que viene, mientras que la acción que él dará personalmente se transferiría en junio del próximo año.

No proporcionó más detalles sobre cómo funcionaría el programa.

"Recomiendo conservar sus acciones", dijo Musk, afirmando que SpaceX podría "valer aproximadamente un millón de veces la economía global actual" si "logra convertir la vida en multiplanetaria y aprovechar siquiera una millonésima parte de la energía del Sol".

"Obviamente son objetivos increíblemente difíciles, pero existe un camino para lograrlos", añadió.

En octubre, Musk prometió que cada niño en Estados Unidos recibiría una acción de SpaceX, y agregó que sería "la primera de muchas".

Según datos de 2024 de la Oficina del Censo, en Estados Unidos hay alrededor de 73 millones de personas menores de 18 años.

El precio de cierre de una acción de SpaceX fue de 127.44 dólares el miércoles, lo que significa que el regalo de Musk tendría un valor total de 18.600 millones de dólares.

SpaceX debutó en bolsa en junio, recaudando unos 85,700 millones de dólares.

El megacohete Starship de la empresa de Musk alcanzó la órbita por primera vez en septiembre, un hito para la nave espacial que es clave en su ambición de colonizar Marte.

ASJ