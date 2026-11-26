El 26 de septiembre de 2022, una nave espacial lanzada por la NASA bajo las siglas DART impactó intencionalmente contra el asteroide Dimorphos. El choque no solo modificó su movimiento alrededor de su compañero más grande, Didymos, sino que también cambió la órbita de ambos cuerpos alrededor del Sol.

¿Por qué ocurrió esto? Los especialistas señalan que ambos asteroides conviven en una configuración llamada sistema binario, donde los cambios en uno de ellos afectan al otro.

La importancia de este experimento es que se trata de un hecho inédito, ya que un artefacto humano pudo mover la trayectoria de un cuerpo espacial.

"Este cambio marca la primera vez que un objeto fabricado por el ser humano ha alterado de forma apreciable la trayectoria de un cuerpo celeste alrededor del Sol", detalló en un comunicado la NASA.

De acuerdo con la agencia estadounidense, las naves podrían usarse "si en el futuro se descubre que un asteroide potencialmente peligroso se dirige hacia la Tierra".

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Aunque en marzo de 2026 se había dado a conocer esta información, el miércoles 25 de noviembre la Agencia Espacial Europea (ESA, en inglés) mostró imágenes de su misión Hera en la que se observa el impacto provocado por la nave.

"Tenemos una imagen completamente nueva de Dimorphos, el primer asteroide que los seres humanos han movido", escribió en su cuenta de X. Se trataría del primer experimento de defensa planetaria.

De acuerdo con la ESA, Dimorphos "ahora tiene una cara aplanada con un cráter del tamaño de un estadio y se desplaza caóticamente. Mientras tanto, cientos de rocas hasta ahora desconocidas rodean el sistema binario".

Aunque se conocían los cambios hechos a la órbita (se acortó unos 33 minutos), no se sabía bien cuál era el daño hecho al asteroide. Lo que halló la misión fue que la superficie de Dimorphos ahora tenía un cráter en la zona del impacto y su forma había cambiado. Mientras que el resto de su cuerpo se mantuvo sin modificaciones.

"La misión DART de la NASA demostró que podemos modificar la órbita de un asteroide. Ahora, Hera está revelando qué le sucedió al asteroide. Al combinar estas dos misiones, la humanidad está dando un paso decisivo para convertir la desviación de asteroides en una herramienta fiable para proteger nuestro planeta", enfatizó la Agencia Espacial Europea.

Con información de N+

ICM