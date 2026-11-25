WhatsApp pondrá en marcha una nueva función: los mensajes programados, la cual permite a los usuarios escribir un mensaje y enviarlo en cualquier momento entre 10 minutos y 14 días después, tanto en 'chats' individuales como de grupo.

Paso a paso de cómo programar un mensaje en WhatsApp

Para programar un mensaje, hay que seguir los siguientes pasos:

Mantener presionado el botón de enviar y elegir la fecha y hora en que se quiere que llegue.

Se verá como cualquier otro mensaje para la persona que lo reciba.

Los usuarios pueden, además, ver todos los mensajes que tienen pendientes y eliminarlos con antelación si cambian de opinión.

Incluso si el teléfono está apagado o se le ha agotado la batería, el mensaje programado igualmente aparecerá a la hora elegida y permanecerá cifrado de extremo a extremo como todos los mensajes personales, "por lo que nadie más podrá leerlo, ni siquiera nosotros", asegura en su blog WhatsApp, propiedad de la compañía Meta.

Mensajería programada de WhatsApp. Foto: blog.whatsapp.com/

¿Mensajes programados de WhatsApp ya están habilitados?

Los mensajes programados funcionan con texto, fotos y videos, y se implementarán a nivel mundial durante las próximas semanas. Según WhatsApp, se trata de una de las funciones más solicitadas por los usuarios.

¿Qué es WhatsApp?

Esta plataforma de mensajería en línea ganó terreno desde hace varios años entre los usuarios más jóvenes y grupos de amigos internacionales; y también captó la atención de un público mucho más amplio cuando Facebook anunció que había acordado pagar 19 mil millones de dólares por el servicio.

Se trata de una aplicación para teléfonos y dispositivos móviles destinada al envío de mensajes de texto, video e imágenes. Cuenta con más de 450 millones de usuarios mensuales, unos 200 millones más que Twitter, según cifras proporcionadas por las propias empresas.

WhatsApp funciona en diversos tipos de teléfonos, trasciende fronteras y no incluye publicidad. A diferencia de los SMS tradicionales, no tiene un costo por mensaje ni cargos adicionales por comunicaciones internacionales, lo que ha contribuido a su popularidad fuera de Estados Unidos.

Los usuarios descargan la aplicación, introducen su número de teléfono y realizan la verificación mediante un código enviado por mensaje de texto.

Inquietudes en materia de privacidad

Si bien WhatsApp cifra las comunicaciones y no almacena los mensajes en sus servidores, lo que ayuda a mitigar ciertas preocupaciones sobre la privacidad, también solicita a los nuevos usuarios permiso para acceder a su agenda de contactos, lo que plantea otro tipo de inquietudes en materia de privacidad.

WhatsApp se enfrenta a varios competidores, como Viber, Line y WeChat. Todos ellos gozan de gran popularidad entre los jóvenes, un segmento demográfico que Facebook ha ido perdiendo en los últimos años y que, probablemente, constituye uno de los principales atractivos para la adquisición por parte de la compañía.

Aunque a los jóvenes les encante este servicio de mensajería, no todos los padres opinan lo mismo. Para los progenitores, resulta mucho más difícil supervisar la mensajería móvil que plataformas como Facebook, lo cual ha generado nuevas preocupaciones.

HVI